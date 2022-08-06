مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (1) - (0) ليفربول.. جوووول ميتروفيتش
السبت، 06 أغسطس 2022 - 13:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وليفربول التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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ق39: تسديدة قوية للغاية من لويس دياز ارتطمت في العارضة.
ق37: عرضية زاحفة من روبرتسون لم تجد متابع لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.
ق33: جووووووووووول ميتروفيتش يسجل الهدف الأول لفولام برأسية قوية بعد عرضية من تيتي.
ق30: بيريرا يسدد ركلة ركنية مباشرة على مرمى ليفربول ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق22: رأسية من صلاح مرت لخارج الملعب.
ق15: جوول؟ لا لا، لويس دياز سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على روبرتسون قبل أن تعود الكرة للاعب الكولومبي الذي سجل الهدف.
انطلاق المباراة.
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