تشكيل ليفربول – صلاح وأليسون أساسيان أمام فولام.. ونونيز على مقاعد البدلاء مجددا

السبت، 06 أغسطس 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام مانشستر سيتي

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي في مواجهة فولام مساء اليوم السبت.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة حارس المرمى أليسون بيكر من الإصابة بعدما غاب عن لقاء مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

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فيما يجلس الوافد الجديد داروين نونيز على مقاعد البدلاء بعد لقاء كأس الدرع الخيرية كذلك.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- جوردان هندرسون

في الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

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