الانفجار مستمر.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة التاسعة على التوالي

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام بيراميدز

واصل أحمد سيد "زيزو" تألقه مع الزمالك وساهم في أهداف الفريق للمباراة التاسعة على التوالي، بعدما نجح بالتسجيل أمام الجونة.

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة على يمين عماد السيد، ليتقدم للزمالك ويواصل تربعه على قمة ترتيب الهدافين.

سيف الدين الجزيري تحصل على ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة بعد تعرضه لعرقلة من خالد قمر داخل منطقة الجزاء، لكن أمين عمر لم يحتسب شيئا، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الركلة.

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ورفع زيزو رصيده إلى 15 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق هدفين عن جون إيبوكا مهاجم إنبي.

التاسعة على التوالي

ساهم زيزو بهدفه في شباك الجونة للمباراة التاسعة على التوالي مع الزمالك هذا الموسم.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة التاسعة في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر تسع مباريات كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفا أمام الجونة.

49%

ساهم زيزو في 25 هدفا مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد هدفه الافتتاحي في اللقاء..

ونجح نجم الزمالك في تسجيل 15 هدفا وصناعة 10 آخرين في 27 مباراة دوري خاضهم هذا الموسم.

وبذلك يكون قد ساهم زيزو في 49% من أهداف الزمالك في الدوري والذي نجح في تسجيل 51 هدفا في المسابقة.

ويعد زيزو هو اللاعب الوحيد في الموسم الحالي من الدوري المصري الذي سجل وصنع +10 أهداف.

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