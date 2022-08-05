مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (3) الزمالك.. مشاركة شيكابالا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو الأول أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 65: مشاركة شيكابالا وخروج أوباما

ق 57: عرضية أرضية من نيمار أودعها الجزيري في الشباك.

ق 50: رأسية طارق سامي تمر بجوار القائم الأيسر لعواد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء لكريم طارق وإمام عاشور.

ق 45+1: بطاقة صفراء لنور السيد بعد تدخل قوي على أحمد فتوح

ق 43: تقنية الفيديو تلغي هدف الزمالك بداعي التسلل.

ق 40: زيزو يراوغ 3 مدافعين ويمرر بينية إلى الجزيري الذي يسدد أرضية على يسار عماد السيد.

ق 37: انفراد من سيف الجزيري مستفيدا من خطأ محمد نجيب، ويسدد من فوق الحارس لكن طارق سامي يشتت من على الخط، ومتابعة زيزو في الشباك.

ق 32: بطاقة صفراء ليوسف أوباما عقب تدخل قوي على نور السيد

ق 6: جوووول أووول زيزو يسدد على يمين عماد السيد مسجلا الهدف الأول

ق 5: ركلة جزاء للزمالك على خالد قمر بعد عرقلة سيد عبد الله نيمار

ق 3: أمين عمر حكم اللقاء يعود لمراجعة تقنية الفيديو

ق 1: رأسية من محمد عبد الجواد كادت أن تغالط حارسه لكن الكرة إلى ركنية.

بداية اللقاء

الزمالك الجونة في الدوري الدوري المصري
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