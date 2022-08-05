مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (1) الزمالك.. جوووول أوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 6: جوووول أووول زيزو يسدد على يمين عماد السيد مسجلا الهدف الأول

ق 5: ركلة جزاء للزمالك على خالد قمر بعد عرقلة سيد عبد الله نيمار

ق 3: أمين عمر حكم اللقاء يعود لمراجعة تقنية الفيديو

ق 1: رأسية من محمد عبد الجواد كادت أن تغالط حارسه لكن الكرة إلى ركنية.

بداية اللقاء