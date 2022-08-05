مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الزمالك.. بداية اللقاء
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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