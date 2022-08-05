مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الزمالك.. بداية اللقاء

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

إسلام محارب محمد روقا الزمالك الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك تشكيل الزمالك – أوباما أساسي.. والونش يقود الدفاع أمام الجونة النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن

--

بداية اللقاء

الزمالك الجونة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك تشكيل الزمالك – أوباما أساسي.. والونش يقود الدفاع أمام الجونة مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات كلاتنبرج: متحمس لتولي مهمتي.. قادم يا أم الدنيا انتهت الدوري - مصر للمقاصة (1) - البنك الأهلي (2).. 3 نقاط للضيوف التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي وعلي فتحي على مقاعد بدلاء المقاصة فيتوريا يزور فاركو ويجتمع مع ألميدا
أخر الأخبار
حوار في الجول - سيدات منتخب اليد عن "تحول الحلم لحقيقة.. وتجدد الطموح والهدف" 10 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الزمالك.. بداية اللقاء 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2) - (0) آينتراخت .. جووول ثاني 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بايرن ميونيخ.. ماني يقود الهجوم ودي ليخت على الدكة في افتتاح الدوري الألماني 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري التركي - طرابزون (1) (0) إسطنبول سبور.. نهاية الشوط الأول ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة