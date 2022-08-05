مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال..جووول أووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لافتتاح الدوري الإنجليزي بين كريستال بالاس وأرسنال، في الجولة الأولى من المسابقة.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

ق. 20 جووول أووول عن طريق مارتينيلي. ركنية نفذها ساكا ومهدها زينشينكو برأسية إلى مارتينيلي الذي يسجل برأسه الهدف الأول.

ق. 3 انطلاقة راااائعة من جابريال جيسوس وتصويبة في الدفاع ترتد إلى مارتينيلي الذي سدد بجانب القائم من داخل الست ياردات.

بداية المباراة