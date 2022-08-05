مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال..جووول أووول
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لافتتاح الدوري الإنجليزي بين كريستال بالاس وأرسنال، في الجولة الأولى من المسابقة.
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ق. 20 جووول أووول عن طريق مارتينيلي. ركنية نفذها ساكا ومهدها زينشينكو برأسية إلى مارتينيلي الذي يسجل برأسه الهدف الأول.
ق. 3 انطلاقة راااائعة من جابريال جيسوس وتصويبة في الدفاع ترتد إلى مارتينيلي الذي سدد بجانب القائم من داخل الست ياردات.
بداية المباراة
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