مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال..جووول أووول

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لافتتاح الدوري الإنجليزي بين كريستال بالاس وأرسنال، في الجولة الأولى من المسابقة.

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ق. 20 جووول أووول عن طريق مارتينيلي. ركنية نفذها ساكا ومهدها زينشينكو برأسية إلى مارتينيلي الذي يسجل برأسه الهدف الأول.

ق. 3 انطلاقة راااائعة من جابريال جيسوس وتصويبة في الدفاع ترتد إلى مارتينيلي الذي سدد بجانب القائم من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال كريستال بالاس
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