استراحة الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (5) - (0) آينتراخت .. تقدم الضيوف

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

يستضيف آينتراخت فرانكفورت منافسه بايرن ميونيخ على ملعب دوتش بانك بارك ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري الألماني رقم 11 على التوالي، إذ توج باللقب في السنوات العشرة الأخيرة.

لمتابعة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق42 سيرجي جنابري يسجل الهدف الخامس لبايرن ميونيخ من إنفراد تام بحارس آينتراخت فرانكفورت

ق31 جمال موسيالا يسجل الهدف الرابع لبايرن ميونيخ

ق29 ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ بضربة رأسية بعد عرضية سيرجي جنابري

ق10 بافار مدافع بايرن يضيف الهدف الثاني للضيوف

ق5 جوشوا كيميتش يسجل الهدف الأول لبايرن ميوينخ مبكرا

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ ساديو ماني الدوري الألماني
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