مباشر الدوري التركي - طرابزون (1) (0) إسطنبول سبور.. جووووووول أوووووول

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة افتتاح الدوري التركي والتي تشهد ظهور محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور.

ويبدأ تريزيجيه أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه الجديد بعدما توج بلقب كأس السوبر التركي الأسبوع الماضي.

المباراة غير مذاعة عربيا.

أخبار متعلقة
تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور تريزيجيه يتعرف على منافسه في دوري أبطال أوروبا من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي تريزيجيه يتوج بكأس السوبر التركي برفقة طرابزون سبور

--

ق 16: عرضية من ركلة ركنية يودعها المهاجم النرويجي أندرياس كورنيليوس برأسية قوية في الشباك.

بداية اللقاء

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري اتحاد الكرة السعودي لـ في الجول: لا مشكلة في قيد طارق حامد مع اتحاد جدة مرموش يوقع عقد رعاية مع شركة نايكي حارس إنجلترا السابق: صلاح كشف كانسيلو وتسبب له في أمسية صعبة حرمان اتحاد جدة من القيد.. وإيقاف حمد الله 4 أشهر تريزيجيه يتعرف على منافسه في دوري أبطال أوروبا آخرهم صلاح وتريزيجيه.. 50 بطولة للمصريين في أوروبا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يواجه آينتراخت فرانكفورت 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بايرن ميونيخ.. ماني يقود الهجوم ودي ليخت على الدكة في افتتاح الدوري الألماني 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1) (0) إسطنبول سبور.. جووووووول أوووووول 24 دقيقة | المحترفون
تشكيل طرابزون سبور – تريزيجيه أساسي في افتتاح الموسم أمام إسطنبول سبور 28 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك – أوباما أساسي.. والونش يقود الدفاع أمام الجونة 30 دقيقة | الكرة المصرية
بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة