استراحة الدوري التركي - طرابزون (1) (0) إسطنبول سبور.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة افتتاح الدوري التركي والتي تشهد ظهور محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور.

ويبدأ تريزيجيه أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه الجديد بعدما توج بلقب كأس السوبر التركي الأسبوع الماضي.

المباراة غير مذاعة عربيا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تريزيجيه يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة يتصدى لها الحارس بأقدامه.

ق 16: عرضية من ركلة ركنية يودعها المهاجم النرويجي أندرياس كورنيليوس برأسية قوية في الشباك.

بداية اللقاء

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