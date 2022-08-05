استراحة الدوري - مصر للمقاصة (0) - البنك الأهلي (2).. تقدم الضيوف

يستضيف مصر للمقاصة منافسه البنك الأهلي على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 38 نقطة، فيما يتذيل مصر للمقاصة جدول الترتيب في المركز 18 برصيد 15 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من فادي فريد ينقذها دفاع مصر للمقاصة

ق36 ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد عرقلة موسى دياوارا من جانب حارس مصر للمقاصة

ق20 عرضية خطيرة من أسامة إبراهيم يحولها فادي فريد بضربة رأسية تمر أعلى مرمى مصر للمقاصة

ق18 رمضان مصطفى ينقذ غرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لرأسية محمد هلال

ق13 هجمة خطيرة للبنك الأهلي عن طريق فادي فريد ينقذها دفاع مصر للمقاصة

ق10 تسديدة قوية من محمود عادل تمر أعلى مرمى البنك الأهلي

ق5 كريم بامبو يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعدما وضع الكرة من فوق رمضان مصطففىة حارس مصر للمقاصة

ق4 تسديدة قوية من محمد هلال يتصدى لها رمضان مصطفى

انطلاق المباراة