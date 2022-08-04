الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد 3 لاعبين مصريين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب مصطفى فتحي بقميص نادي التعاون، فيما يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل، إذ يلعب الهلال حامل اللقب ضد الخليج.

ويلعب اتحاد جدة ضد العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

فيما يحل التعاون ضيفا على منافسه الفتح يوم السبت الموافق 27 أغسطس المقبل.

⚽️ جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين من الجولة الأولى إلى الجولة التاسعة 🔽 pic.twitter.com/V3oapexWOg — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2022

مواجهة مصرية

الجولة العاشرة ستشهد مواجهة مصرية بين اتحاد جدة والتعاون.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه التعاون يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على ملعب "الجوهرة".

جولة نارية

الجولة الخامسة ستشهد مواجهة اتحاد جدة أمام منافسه النصر في مباراة قوية للغاية.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر يوم الأحد 2 أكتوبر على ملعب مرسول بارك بالرياض.

فيما يحل التعاون ضيفا على الهلال في اليوم ذاته على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

⚽️ جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين من الجولة 10 إلى الجولة 15 🔽 pic.twitter.com/xjBHtS9dgt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2022

كلاسيكو مرتقب

ويخوض اتحاد جدة مباراة كلاسيكو الهلال في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة يوم السبت 7 يناير 2023 على مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر أن الهلال يحمل ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

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