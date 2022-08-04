الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 21:55

كتب : محمود حمدي

حجازي - اتحاد جدة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

التعاون
الاتحاد

ويتواجد 3 لاعبين مصريين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب مصطفى فتحي بقميص نادي التعاون، فيما يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة.

أخبار متعلقة:
ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي سلسلة اللا فوز مستمرة.. سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا عودة إنبي للانتصارات تعطل ابتعاد قطار إيسترن عن مراكز الهبوط

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل، إذ يلعب الهلال حامل اللقب ضد الخليج.

ويلعب اتحاد جدة ضد العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

فيما يحل التعاون ضيفا على منافسه الفتح يوم السبت الموافق 27 أغسطس المقبل.

مواجهة مصرية

الجولة العاشرة ستشهد مواجهة مصرية بين اتحاد جدة والتعاون.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه التعاون يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على ملعب "الجوهرة".

جولة نارية

الجولة الخامسة ستشهد مواجهة اتحاد جدة أمام منافسه النصر في مباراة قوية للغاية.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر يوم الأحد 2 أكتوبر على ملعب مرسول بارك بالرياض.

فيما يحل التعاون ضيفا على الهلال في اليوم ذاته على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

كلاسيكو مرتقب

ويخوض اتحاد جدة مباراة كلاسيكو الهلال في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة يوم السبت 7 يناير 2023 على مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر أن الهلال يحمل ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

طالع أيضا

انتصار تشيلسي الأول على برشلونة في الانتقالات

أسوان يكشف حقيقة مفاوضات ضم أزارو

كاف يغرم عمرو السولية

لاعب جديد يرحل من مانشستر يونايتد

مصطفى فتحي طارق حامد الدوري السعودي احمد حجازي
نرشح لكم
صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة مؤتمر كولر: لن نتعالى أمام الترجي.. رأينا ما فعله ليفربول أمام برشلونة اللقب العاشر.. الهلال بطلا لكأس ملك السعودية بعد مباراة مجنونة نظافة شباك الشناوي في رادس وثالث أكبر هزائم معلول.. أرقام من فوز الأهلي على الترجي حفل في رادس.. الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام الترجي ثلاثية أولى.. الأهلي يذيق الترجي الخسارة الأكبر في رادس يعشق نصف النهائي.. الترجي يتلقى ثنائية تاو الرابعة مع الأهلي للمرة الخامسة.. ماذا يحدث حين يتقدم الأهلي على الترجي في رادس
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - عودة ميندي.. وثلاثي يقود الهجوم أمام نوتينجام فورست 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة فاران.. وسانشو أساسي ضد ولفرهامبتون 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - هومنتمون اللبناني يتعاقد مع والتر هودج ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر تشافي: بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا.. ولا أهتم بالفوز بالدوري في الدربي ساعة | الدوري الإسباني
مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة موعد مباراة غينيا.. وخطوة جديدة ساعة | منتخب مصر
متحدث ريال مدريد لـ في الجول: هذا سبب غياب بنزيمة عن لقاء خيتافي.. وموقف الرباعي من لقاء سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد 2 ساعة | المحترفون
رئيس يويفا يكشف حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي