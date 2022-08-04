مباشر الدوري - المصري (0) - (0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف المصري منافسه طلائع الجيش على استاد البرج العرب، ضمن الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري.

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ق39 محمد أنور مدافع طلائع الجيش يحصل على البطاقة الصفراء الاولى في المباراة

ق18 تسديدة قوية من كريم العراقي على الطائر تمر بجوار مرمى محمد بسام

ق12 تسديدة قوية من إلياس الجلاصي تمر بجوار مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش

ق6 رأسية خطيرة من محمد جريندو مهاجم المصري تمر أعلى مرمى طلائع الجيش

ق2 إسلام أبوسليمة ينقذ هدف مؤكد بطريقة رائعة

انطلاق المباراة