انتهت الدوري المصري – إيسترن (0) (2) إنبي وسموحة (1) (1) سيراميكا

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

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إيسترن كومباني X إنبي

انتهت

ق 87: جوووول إيبوكا يضيف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعدما راوغ الحارس.

ق 62: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من أحمد متعب تصدى لها البلعوطي.

ق 48: جوووول أوووول لإنبي عن طريق هدافه جون إيبوكا الذي انفرد من بعد منتصف الملعب متفوقا على ثنائي دفاع إيسترن وسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

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سموحة X سيراميكا كليوباترا

انتهت

ق 89: البديل حمزة مجدي يسجل بتسديدة أرضية قوية بعد مراوغة وتمريرة من شادي حسين.

ق 85: جووول رااائع من صديق أوجولا بتسديدة من فوق الحارس

ق 69: باسم مرسي يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 66: عامر عامر يتألق من جديد أمام عبد الكبير الوادي.

ق 62: تسديدة من باسم مرسي بعد هجمة مرتدة سريعة ترتطم بالشباك الخارجية.

ق 61: محاولة من حمدي علاء ارتطمت المدافع بعد سلسلة من التمريرات وإلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: عامر عامر يتألق من جديد أمام تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مروان حمدي لكن عامر عامر في الموعد يتصدى ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

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سموحة إيسترن إنبي سيراميكا كليوباترا
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