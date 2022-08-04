مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (1) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. باسم يهدر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري.

إيسترن كومباني X إنبي

ق 62: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من أحمد متعب تصدى لها البلعوطي.

ق 48: جوووول أوووول لإنبي عن طريق هدافه جون إيبوكا الذي انفرد من بعد منتصف الملعب متفوقا على ثنائي دفاع إيسترن وسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

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سموحة X سيراميكا كليوباترا

ق 69: باسم مرسي يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 66: عامر عامر يتألق من جديد أمام عبد الكبير الوادي.

ق 62: تسديدة من باسم مرسي بعد هجمة مرتدة سريعة ترتطم بالشباك الخارجية.

ق 61: محاولة من حمدي علاء ارتطمت المدافع بعد سلسلة من التمريرات وإلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: عامر عامر يتألق من جديد أمام تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مروان حمدي لكن عامر عامر في الموعد يتصدى ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

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