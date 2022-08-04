مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (0) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. عامر يتألق من جديد
الخميس، 04 أغسطس 2022 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري.
إيسترن كومباني X إنبي
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
سموحة X سيراميكا كليوباترا
ق 13: عامر عامر يتألق من جديد أمام تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.
ق 10: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مروان حمدي لكن عامر عامر في الموعد يتصدى ويبعدها لركنية.
بداية اللقاء
نرشح لكم
التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن التشكيل – مروان حمدي يقود سموحة أمام رباعي هجومي لـ سيراميكا في الجول يكشف كواليس اجتماعات الأهلي الطارئة بعد مباراة فاركو طبيب الاتحاد لـ في الجول: تواصل غياب مابولولو أمام الأهلي مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم وتحذير السولية بعد واقعة نهائي إفريقيا خبر في الجول - برنامج فيتوريا في الإسكندرية.. حضور 4 مباريات واجتماع مع 3 مديرين فنيين فيتوريا: مباراة الأهلي وفاركو كانت مثيرة.. ومن الجيد وجود 3 فرق في المنافسة جلسة ودية بين النحاس والصحفيين لتقريب وجهات النظر