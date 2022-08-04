مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (0) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. عامر يتألق من جديد

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إيسترن كومباني X إنبي

بداية اللقاء

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سموحة X سيراميكا كليوباترا

ق 13: عامر عامر يتألق من جديد أمام تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مروان حمدي لكن عامر عامر في الموعد يتصدى ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

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