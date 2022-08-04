مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (0) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. عامر يتألق من جديد

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري.

إيسترن كومباني X إنبي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

سموحة X سيراميكا كليوباترا

ق 13: عامر عامر يتألق من جديد أمام تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من مروان حمدي لكن عامر عامر في الموعد يتصدى ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

سموحة إيسترن إنبي سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن التشكيل – مروان حمدي يقود سموحة أمام رباعي هجومي لـ سيراميكا في الجول يكشف كواليس اجتماعات الأهلي الطارئة بعد مباراة فاركو طبيب الاتحاد لـ في الجول: تواصل غياب مابولولو أمام الأهلي مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم وتحذير السولية بعد واقعة نهائي إفريقيا خبر في الجول - برنامج فيتوريا في الإسكندرية.. حضور 4 مباريات واجتماع مع 3 مديرين فنيين فيتوريا: مباراة الأهلي وفاركو كانت مثيرة.. ومن الجيد وجود 3 فرق في المنافسة جلسة ودية بين النحاس والصحفيين لتقريب وجهات النظر
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يعلن عودة هالة مصطفى لتدعيم صفوف السيدات 40 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (0) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. عامر يتألق من جديد 50 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – مروان حمدي يقود سموحة أمام رباعي هجومي لـ سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
إيفينينج ستاندرد: برشلونة يعرض أوباميانج ودي يونج وديباي على تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف كواليس اجتماعات الأهلي الطارئة بعد مباراة فاركو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 2 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه 4 اجتماع طارئ في الأهلي