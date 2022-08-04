الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

سيزار أزبليكويتا وجورجينو يحتفلان بفوز تشيلسي على ليفربول في أنفيلد

حقق تشيلسي أول انتصار له على برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وجدد تعاقد قائده سيزار أزبليكويتا.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس فإن اللاعب الإسباني جدد تعاقده مع تشيلسي حتى عام 2024.

وكان تعاقد أزبليكويتا مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الماضي.

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ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن برشلونة حاول ضم اللاعب الإسباني لصفوفه خلال الصيف الجاري ولكن رغم المفاوضات فإن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق.

وأصبح بذلك هذا هو أول انتصار لتشيلسي على برشلونة في الانتقالات بعدما تفوق عليه النادي الكتالوني في سباق ضم رافينيا من ليدز وجول كوندي من إشبيلية وجدد تعاقد عثمان ديمبيلي.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن تشيلسي كان مهتما بضم روبرت ليفاندوفسكي لكن الأخير اختار برشلونة.

وانضم أزبليكويتا صاحب الـ32 عاما إلى تشيلسي في عام 2012 قادما من مارسيليا وخاض مع الفريق 467 مباراة.

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