التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن

مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (0) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. عامر يتألق من جديد

التشكيل – مروان حمدي يقود سموحة أمام رباعي هجومي لـ سيراميكا

في الجول يكشف كواليس اجتماعات الأهلي الطارئة بعد مباراة فاركو

طبيب الاتحاد لـ في الجول: تواصل غياب مابولولو أمام الأهلي

مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم وتحذير السولية بعد واقعة نهائي إفريقيا

خبر في الجول - برنامج فيتوريا في الإسكندرية.. حضور 4 مباريات واجتماع مع 3 مديرين فنيين

فيتوريا: مباراة الأهلي وفاركو كانت مثيرة.. ومن الجيد وجود 3 فرق في المنافسة

جلسة ودية بين النحاس والصحفيين لتقريب وجهات النظر