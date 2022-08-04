التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني - كريم فؤاد

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني تشكيل فريقه لملاقاة إنبي اليوم الخميس في الجولة 29 من الدوري.

ويستضيف إيسترن منافسه إنبي في ملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل إيسترن كالتالي:

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في حراسة المرمي: عمرو حسام

في الدفاع: خالد مصطفى- محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي

في الوسط: أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد بن علي طرابلسي- محمد ناصر (مودي)

في الهجوم: محمد رمضان - فراس بن عيفية

أما تشكيل إنبي كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا

في الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال

في الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر

ويحتل إنبي المركز الـ13 بـ31 نقطة، فيما يأتي إيسترن في المركز الـ16 بـ27 نقطة.

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