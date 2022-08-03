أحمد مرتضى يكشف إصابته بجلطة في الوريد العميق بالقدم اليسرى

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات إصابته بجلطة في القدم اليسرى.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي: "أصبت بجلطة في الوريد العميق بالقدم اليسرى بشكل متكرر".

وتابع "سأجري الفحوصات اللازمة في مصر قبل اتخاذ قرار السفر إلى الخارج".

واختتم تصريحاته "أشكر جميع من قام بالسؤال عني واعتذر عن عدم الرد".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراته الأخيرة في الدوري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 66 نقطة قبل ست جولات من النهاية.

ويلعب الأبيض مباراته المقبلة أمام فريق الجونة في التاسعة من مساء الجمعة.

ويحتاج الزمالك الفوز في أربع مباريات فقط من أجل حصد لقب الدوري للمرة 14 في تاريخه والثانية على التوالي.

اقرأ أيضا:

موقف مصر من مواجهة الأرجنتين وبلجيكا

موعد وصول مدرب منتخب مصر الأولمبي

مصر إلى نهائي كأس العرب لأول مرة

الونش يحضر في قائمة الزمالك

إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية