أحمد مرتضى يكشف إصابته بجلطة في الوريد العميق بالقدم اليسرى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات إصابته بجلطة في القدم اليسرى.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي: "أصبت بجلطة في الوريد العميق بالقدم اليسرى بشكل متكرر".

وتابع "سأجري الفحوصات اللازمة في مصر قبل اتخاذ قرار السفر إلى الخارج".

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واختتم تصريحاته "أشكر جميع من قام بالسؤال عني واعتذر عن عدم الرد".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراته الأخيرة في الدوري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 66 نقطة قبل ست جولات من النهاية.

ويلعب الأبيض مباراته المقبلة أمام فريق الجونة في التاسعة من مساء الجمعة.

ويحتاج الزمالك الفوز في أربع مباريات فقط من أجل حصد لقب الدوري للمرة 14 في تاريخه والثانية على التوالي.

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