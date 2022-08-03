مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. أيمن أشرف ينقذ فرصة خطيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق 25: أيمن ينقذ فرصة خطيرة أمام سوكاري

ق 23: تسديدة من شكري نجيب على مرمى الشناوي

ق 7: خطورة على مرمى صبحي من عرضية معلول من ركلة حرة مباشرة

ق 5: هجمة جديدة على الشناوي بعد عرضية ورأسية من أحمد شريف

ق 2: محاولة أولى من فاركو

انطلاق المباراة