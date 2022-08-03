انتهت في الدوري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. القائم ينقذ الضيوف في الثانية الأخيرة
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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ق97 القائم الأيمن لمحمد صبحي يتألق
ق 86: طرد محمود عماد لاعب فاركو بعد تدخل قوي على محمد محمود
ق 84: نزول محمد محمود بدلا من أفشة
ق 81: إنذار لمحمد صبحي
ق 74: الفيديو يلغي الهدف بسبب التسلل
ق 71: جوووول بيرسي تاو والأول
ق 66: إصابة عبد المنعم بعد تدخل قوي مع مدافع فاركو
ق 65: عرضية من معلول ورأسية من بيرسي تاو
ق 62: نزول بيرسي تاو وعبد المنعم بدلا من محمد هاني وأيمن أشرف
نزول وليد سليمان بدلا من زياد طارق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 46: عرضية من زياد طارق يبعدها صبحي إلى ركنية
ق 37: فاركو يطالب بركلة جزاء
ق 33: إنذار لـ جيفرسون لاعب فاركو
ق 27: إنذار لعزمي غومة
ق 25: أيمن ينقذ فرصة خطيرة أمام سوكاري
ق 23: تسديدة من شكري نجيب على مرمى الشناوي
ق 7: خطورة على مرمى صبحي من عرضية معلول من ركلة حرة مباشرة
ق 5: هجمة جديدة على الشناوي بعد عرضية ورأسية من أحمد شريف
ق 2: محاولة أولى من فاركو
انطلاق المباراة