انتهت في الدوري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. القائم ينقذ الضيوف في الثانية الأخيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق97 القائم الأيمن لمحمد صبحي يتألق

ق 86: طرد محمود عماد لاعب فاركو بعد تدخل قوي على محمد محمود

ق 84: نزول محمد محمود بدلا من أفشة

ق 81: إنذار لمحمد صبحي

ق 74: الفيديو يلغي الهدف بسبب التسلل

ق 71: جوووول بيرسي تاو والأول

ق 66: إصابة عبد المنعم بعد تدخل قوي مع مدافع فاركو

ق 65: عرضية من معلول ورأسية من بيرسي تاو

ق 62: نزول بيرسي تاو وعبد المنعم بدلا من محمد هاني وأيمن أشرف

نزول وليد سليمان بدلا من زياد طارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: عرضية من زياد طارق يبعدها صبحي إلى ركنية

ق 37: فاركو يطالب بركلة جزاء

ق 33: إنذار لـ جيفرسون لاعب فاركو

ق 27: إنذار لعزمي غومة

ق 25: أيمن ينقذ فرصة خطيرة أمام سوكاري

ق 23: تسديدة من شكري نجيب على مرمى الشناوي

ق 7: خطورة على مرمى صبحي من عرضية معلول من ركلة حرة مباشرة

ق 5: هجمة جديدة على الشناوي بعد عرضية ورأسية من أحمد شريف

ق 2: محاولة أولى من فاركو

انطلاق المباراة