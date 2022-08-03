مباشر كأس العرب للشباب - مصر (2) (1) الجزائر.. هدف تقليص الفارق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب ضد المغرب

يلتقي منتخب مصر للشباب بنظيره الجزائري في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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ق.70 فرصة خطيرة للجزائر لكن تمر بجوار القائم

3 تبديلات دفعة واحدة للجزائر مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 جووووووووول عبد الرحمن رشدان يسجل الهدف الثاني برأسية بعد ركنية ماجد هاني

ق.34 ركلة حرة مباشرة للجزائر يتصدى لها أحمد نادر السيد

ق.32 فرصة لا تضيع يهدرها حلمي بعد عمل مميز من حواش

ق.31 الجزائر تسجل هدفا لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل

ق.21 أحمد نادر السيد يتصدى لهجمة جزائرية

ق.17 فرصة خطيرة من مصر لكن تمر بعيدة عن المرمى

ق.10 جوووووووول صلاح بااااشاااا يفتتح التسجيل لـ مصر بعد ركلة ركنية وتعامل دفاعي خاطئ من الجزائر

ق.5 هجمة خطيرة لا تضيع للجزائر ترتد من عارضة مصر بعد هجمة مرتدة

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر الجزائر كأس العرب للشباب
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