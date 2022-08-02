اتحاد الكرة السعودي لـ في الجول: لا مشكلة في قيد طارق حامد مع اتحاد جدة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 23:01

كتب : محمود حمدي

طارق حامد - اتحاد جدة

أنهى مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول عقوبة نادي اتحاد جدة بشأن الحرمان من القيد وموقف طارق حامد عقب تعاقده مع النادي السعودي.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نادي اتحاد جدة عن القيد لفترة تسجيل مع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وقال فيصل الطويهر مدير الاتصال والإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لـ FilGoal.com: " في نص القرار مكتوب الحرمان من التسجيل فترة الانتقالات القادمة أي بمعنى الشتوية".

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وبهذا يستطيع نادي اتحاد جدة قيد الثنائي طارق حامد القادم من الزمالك وأحمد شراحيلي لاعب الشباب السابق في قائمة الفريق بشكل طبيعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيما سيفقد نادي الاتحاد خدمات الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد قرار إقافه لمدة 4 أشهر.

وأصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات الصارمة بعد شكوى نادي النصر ضد منافسه اتحاد جدة.

وجاءت قرارات لجنة الاحتراف كالتالي:

أولا: إيقاف نادي اتحاد جدة فترة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ثانيا: إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

ثالثا: إيقاف المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال وكذلك إيقاف مدير الفريق مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

رابعا: الموعد الزمني للسداد هو ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية.

خامسا: القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد جدة بشأن التفاوض مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله أثناء فترة تواجده بنادي النصر وبطريقة غير قانونية.

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