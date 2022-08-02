مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(1) فيوتشر.. هجمات متتالية للضيوف

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب وفيوتشر في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة 6:30 مساء.

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ق38. انفراد جديد يضيع من فيوتشر وتلك المرة من محمد فاروق ولكن أبو السعود تألق في التصدي.

ق.37 انفراد كامل لـ أحمد عاطف لكن المهاجم الشاب يسدد أعلى المرمى

ق11. جووول أول لفيوتشر عن طريق أحمد عاطف برأسية بعد عرضية من أحمد رفعت

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المقاولون العرب فيوتشر الدروي المصري الممتاز
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