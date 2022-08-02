الكومي: نمر بأصعب موسم في تاريخ الإسماعيلي.. ويجب عدم تقسيم المنظومة على الأهلي والزمالك فقط

يرى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ النادي.

وحقق الإسماعيلي الفوز أربع مرات في آخر خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وتغلب الإسماعيلي على مصر للمقاصة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وقال يحيى الكومي عبر قناة الشمس: "نطمح في تحقيق مركز جيد من أجل الاطمئنان أكثر، المنافسة رائعة في الدوري هذا الموسم".

وأوضح رئيس الإسماعيلي "أرى أن الدوري من مجموعتين نظام غير جيد لذلك الموسم المقبل يجب أن يكون من مجموعة واحدة مثلما هو الحال".

وتابع "المشكلة أن جدول الدوري يتم وضعه ثم مفاجآت بالارتباطات الدولية رغم أن الجميع يعلم موعدها من البداية، يجب أن يتم عقد اجتماع مع الأندية للاستقرار على كل شيء".

وشدد يحيى الكومي "الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الإسماعيلي، استلمت النادي وهو متذيل الترتيب".

وكشف رئيس الدراويش "هدفنا أن ينافس الإسماعيلي في الموسم المقبل، ملتزمون مع الفريق بالرواتب والمكافآت وكل شيء".

وأضاف "رئاسة الإسماعيلي مرهقة بالتأكيد بسبب المسؤوليات، عندما يحقق الفريق الفوز أتكلف مليون جنيه".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته "يجب إصلاح منظومة كرة القدم في مصر وعدم تقسيمها على الأهلي والزمالك فقط".

ويحل الإسماعيلي ضيفا في مباراته المقبلة على فريق فاركو ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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