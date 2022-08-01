انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(0) بيراميدز.. فوز الأبيض
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 3/صفر
ق 93: جوووول شيكابالا والثالث بطريقة رائعة
ق 82: نزول شيكابالا ويوسف أسامة بدلا من الجزيري وزيزو
ق 79: كعب من فتوح والشناوي ينقذ الثالث
ق 71: إصابة عواد
ق 70: نزول إريك تراوري بدلا من فخر الدين بن يوسف
ق 60: انفراد من نيمار وتمريرة إلى إمام عاشور لكن الدفاع أبعدها
ق 56: نزول إبراهيم عادل ومحمد حمدي بدلا من فخري لاكاي وحسين السيد
ق 55: خروج أوباما ونزول إسلام جابر
نزول دونجا بدلا من توريه
نزول محمد أشرف بدلا من الونش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد
ق 46: إنذار لزيزو وإنذار آخر لعبد الله السعيد
ق 46: إصابة الونش بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد
ق 35: فرصة خطيرة من بن يوسف وتسديدة بعيدة عن المرمى
ق 24: جووول الجزيري والثاني للزمالك
ق 19: عواد ينقذ التعادل أمام الكرتي
ق 18: تسديدة قوية من السعيد تخرج ركنية
ق 10: فخر الدين بن يوسف يسدد في القائم بعد تمريرة من السعيد
ق2 جوووول زيزو يسجل الأول من ركلة جزاء
ق1 ركلة جزاء في الثانية 25 لصالح الزمالك
انطلاق المباراة