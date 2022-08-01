انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(0) بيراميدز.. فوز الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 3/صفر

ق 93: جوووول شيكابالا والثالث بطريقة رائعة

ق 82: نزول شيكابالا ويوسف أسامة بدلا من الجزيري وزيزو

ق 79: كعب من فتوح والشناوي ينقذ الثالث

ق 71: إصابة عواد

ق 70: نزول إريك تراوري بدلا من فخر الدين بن يوسف

ق 60: انفراد من نيمار وتمريرة إلى إمام عاشور لكن الدفاع أبعدها

ق 56: نزول إبراهيم عادل ومحمد حمدي بدلا من فخري لاكاي وحسين السيد

ق 55: خروج أوباما ونزول إسلام جابر

نزول دونجا بدلا من توريه

نزول محمد أشرف بدلا من الونش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد

ق 46: إنذار لزيزو وإنذار آخر لعبد الله السعيد

ق 46: إصابة الونش بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد

ق 35: فرصة خطيرة من بن يوسف وتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 24: جووول الجزيري والثاني للزمالك

ق 19: عواد ينقذ التعادل أمام الكرتي

ق 18: تسديدة قوية من السعيد تخرج ركنية

ق 10: فخر الدين بن يوسف يسدد في القائم بعد تمريرة من السعيد

ق2 جوووول زيزو يسجل الأول من ركلة جزاء

ق1 ركلة جزاء في الثانية 25 لصالح الزمالك

انطلاق المباراة