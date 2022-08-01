انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(0) بيراميدز.. فوز الأبيض

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع أحمد توفيق - الزمالك أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 3/صفر

ق 93: جوووول شيكابالا والثالث بطريقة رائعة

ق 82: نزول شيكابالا ويوسف أسامة بدلا من الجزيري وزيزو

ق 79: كعب من فتوح والشناوي ينقذ الثالث

ق 71: إصابة عواد

ق 70: نزول إريك تراوري بدلا من فخر الدين بن يوسف

ق 60: انفراد من نيمار وتمريرة إلى إمام عاشور لكن الدفاع أبعدها

ق 56: نزول إبراهيم عادل ومحمد حمدي بدلا من فخري لاكاي وحسين السيد

ق 55: خروج أوباما ونزول إسلام جابر

نزول دونجا بدلا من توريه

نزول محمد أشرف بدلا من الونش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد

ق 46: إنذار لزيزو وإنذار آخر لعبد الله السعيد

ق 46: إصابة الونش بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد

ق 35: فرصة خطيرة من بن يوسف وتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 24: جووول الجزيري والثاني للزمالك

ق 19: عواد ينقذ التعادل أمام الكرتي

ق 18: تسديدة قوية من السعيد تخرج ركنية

ق 10: فخر الدين بن يوسف يسدد في القائم بعد تمريرة من السعيد

ق2 جوووول زيزو يسجل الأول من ركلة جزاء

ق1 ركلة جزاء في الثانية 25 لصالح الزمالك

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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