استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع أحمد توفيق - الزمالك أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 46: إنذار لزيزو وإنذار آخر لعبد الله السعيد

ق 46: إصابة الونش بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد

ق 35: فرصة خطيرة من بن يوسف وتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 24: جووول الجزيري والثاني للزمالك

ق 19: عواد ينقذ التعادل أمام الكرتي

ق 18: تسديدة قوية من السعيد تخرج ركنية

ق 10: فخر الدين بن يوسف يسدد في القائم بعد تمريرة من السعيد

ق2 جوووول زيزو يسجل الأول من ركلة جزاء

ق1 ركلة جزاء في الثانية 25 لصالح الزمالك

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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