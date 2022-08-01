استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الـ28 من الدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

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ق 46: إنذار لزيزو وإنذار آخر لعبد الله السعيد

ق 46: إصابة الونش بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد

ق 35: فرصة خطيرة من بن يوسف وتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 24: جووول الجزيري والثاني للزمالك

ق 19: عواد ينقذ التعادل أمام الكرتي

ق 18: تسديدة قوية من السعيد تخرج ركنية

ق 10: فخر الدين بن يوسف يسدد في القائم بعد تمريرة من السعيد

ق2 جوووول زيزو يسجل الأول من ركلة جزاء

ق1 ركلة جزاء في الثانية 25 لصالح الزمالك

انطلاق المباراة