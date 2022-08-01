ذا أثليتك - هدفان جديدان.. تشيلسي يناطح مانشستر سيتي لأجل كوكوريا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - برايتون

يواصل تشيلسي العمل على خطه الخلفي، بحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتك"، حيث يستهدف النادي مارك كوكوريا ظهير برايتون.

ولم يتوصل الناديان إلى اتفاق بعد ولكن المحادثات لا تزال جارية.

ويعد كوكوريا -24 عاما- هدفا لفريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

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ما أوقف هذه العملية بحسب المصدر ذاته، هو غلق باب المفاوضات من جانب برايتون، الذي لن يبيع اللاعب إلى سيتي حتى يعرض السعر المطلوب، وهو 50 مليون جنيه استرليني.

وقدم كوكوريا طلب انتقال رسمي يوم الجمعة، ولكن هذا لم يغير موقف إدارة برايتون.

أيضا أجرى تشيلسي اجتماعا مع إدارة لايبزج، لبحث التعاقد مع قلب دفاع لايبزج جوسكو جفارديول، وإعارة تيمو فيرنر مهاجم البلوز الحالي إلى ناديه السابق.

وكشف "ذا أثليتك" أمس -السبت- عن عمل تشيلسي على التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي ودينزل دومفريس ظهير إنتر ميلان.

ويقدر ليستر سيتي مدافعه فوفانا بمبلغ يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه إسترليني، ولكن تشيلسي يتمنى تقليل هذا السعر بعرض بعض لاعبيه على الثعالب.

ويمتد عقد فوفانا حتى 2027، وبالتالي ستكون العملية صعبة أمام تشيلسي، بالنظر لتمسك ليستر باللاعب الذي يعتبر محوريا في خططه المستقبلية.

ولكن تشيلسي سيواصل العمل على إنجاز هذه الصفقة من جانب، بينما ستكون مهمة التعاقد مع دومفريس -26 عاما- أكثر سهولة بالنظر لوضع إنتر ميلان.

ويحتاج النيراتزوري إلى توفير الأموال في الصيف، خصوصا بعد تعطل مفاوضات باريس سان جيرمان مع مدافعه ميلان شكرينيار بسبب المطالب المادية.

وخسر تشيلسي هدفه الرئيسي في خط الدفاع، جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة.

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