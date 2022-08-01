انتهت في الدوري - البنك (1)-(1) الجونة.. الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
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ويلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويلتقي أيضا البنك الأهلي ضد الجونة.
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تابع تفاصيل مباراة الإسماعيلي ضد المقاصة من هنا
نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: الشامي يهدر الثاني من انفراد بالمرمى
ق 28: جوووول أحمد مدبولي والأول للإسماعيلي
ق 24: تسديدة قوية من دونجا تمر جوار المرمى
ق 7: تسديدة قوية ومحمد فوزي يتصدى
انطلاق المباراة
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 86: جوووول محمد هلال والتعادل من ركلة جزاء
ق 84: ركلة جزاء لأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: جوووول الأول للجونة من إسلام عبد النعيم
ق 10: محاولات من البنك على مرمى الجونة
انطلاق المباراة