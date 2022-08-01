مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويلتقي أيضا البنك الأهلي ضد الجونة.

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تابع تفاصيل مباراة الإسماعيلي ضد المقاصة من هنا

ق 28: جوووول أحمد مدبولي والأول للإسماعيلي

ق 24: تسديدة قوية من دونجا تمر جوار المرمى

ق 7: تسديدة قوية ومحمد فوزي يتصدى

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل البنك الأهلي ضد الجونة من هنا

ق 10: محاولات من البنك على مرمى الجونة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي البنك الأهلي الجونة المقاصة الدوري المصري
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