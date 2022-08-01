مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 28 من الدوري المصري.
ويلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويلتقي أيضا البنك الأهلي ضد الجونة.
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تابع تفاصيل مباراة الإسماعيلي ضد المقاصة من هنا
ق 28: جوووول أحمد مدبولي والأول للإسماعيلي
ق 24: تسديدة قوية من دونجا تمر جوار المرمى
ق 7: تسديدة قوية ومحمد فوزي يتصدى
انطلاق المباراة
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تابع تفاصيل البنك الأهلي ضد الجونة من هنا
ق 10: محاولات من البنك على مرمى الجونة
انطلاق المباراة
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