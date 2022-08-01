مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول

بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري

التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة

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