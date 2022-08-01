انتهت في الدوري - البنك (1)-(1) الجونة.. الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويلتقي أيضا البنك الأهلي ضد الجونة.

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تابع تفاصيل مباراة الإسماعيلي ضد المقاصة من هنا

نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: الشامي يهدر الثاني من انفراد بالمرمى

ق 28: جوووول أحمد مدبولي والأول للإسماعيلي

ق 24: تسديدة قوية من دونجا تمر جوار المرمى

ق 7: تسديدة قوية ومحمد فوزي يتصدى

انطلاق المباراة

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 86: جوووول محمد هلال والتعادل من ركلة جزاء

ق 84: ركلة جزاء لأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووول الأول للجونة من إسلام عبد النعيم

ق 10: محاولات من البنك على مرمى الجونة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي البنك الأهلي الجونة المقاصة الدوري المصري
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