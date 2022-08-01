سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع أحمد عايش

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

تعاقد أسوان مع أحمد عايش

أعلن نادي أسوان تعاقده مع أحمد عايش لاعب وسط وادي دجلة لمدة موسمين.

وعاد أسوان للدوري الممتاز من جديد بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية.

وأنهى أسوان دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي متصدرا لمجموعة الصعيد.

أخبار متعلقة
فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله كيكر: عمر مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست بعد 15 عاما في ريال مدريد.. مايورال يرحل بشكل نهائي فابريجاس إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي

وأصبح عايش سادس صفقات زهرة الجنوب بعد كل من: الجابوني ماليك ايفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم والجناح المغربي أحمد بلحاج، ولاعب الوسط يوسف أحمد حسن.

ويختتم اليوم فريق اسوان تدريباته بمعسكر القاهرة على ان ينتقل الى المرحلة الثانية من خطة الاعداد بمعسكر جديد بالاسكندرية غدا الثلاثاء.

May be an image of 1 person and text

اقرأ أيضا:

برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

أحمد عايش أسوان
نرشح لكم
فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب العشري: جدل المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا دفعنا للأمام.. وضغط المباريات لا يحتمل نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة
أخر الأخبار
جوارديولا: سنصل إلى مستوانا المعهود في أسرع وقت ممكن 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوندي: تلقيت عروضا أخرى لكني اخترت برشلونة.. وسعيد بمزاملة هذا اللاعب 33 دقيقة | الدوري الإسباني
سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع أحمد عايش 57 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله ساعة | منتخب مصر
كيكر: عمر مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست ساعة | ميركاتو
فابريجاس إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 15 عاما في ريال مدريد.. مايورال يرحل بشكل نهائي ساعة | الدوري الإسباني
إريكسن يتحدث عن ظهوره الأول في أولد ترافورد.. وتطلعاته للموسم الجديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق