سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع أحمد عايش
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 15:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي أسوان تعاقده مع أحمد عايش لاعب وسط وادي دجلة لمدة موسمين.
وعاد أسوان للدوري الممتاز من جديد بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية.
وأنهى أسوان دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي متصدرا لمجموعة الصعيد.
وأصبح عايش سادس صفقات زهرة الجنوب بعد كل من: الجابوني ماليك ايفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم والجناح المغربي أحمد بلحاج، ولاعب الوسط يوسف أحمد حسن.
ويختتم اليوم فريق اسوان تدريباته بمعسكر القاهرة على ان ينتقل الى المرحلة الثانية من خطة الاعداد بمعسكر جديد بالاسكندرية غدا الثلاثاء.
اقرأ أيضا:
برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة
بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك
نرشح لكم
فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب العشري: جدل المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا دفعنا للأمام.. وضغط المباريات لا يحتمل نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة