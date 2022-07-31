مباشر في الدوري - الجيش (1)-(0) الاتحاد.. أحمد عادل يهدر التعادل

الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق 26: أحمد عادل يهدر التعادل

ق 10: خروج علي الفيل للإصابة ونزول محمد أنور

ق 4: جووول علي الزاهدي والهدف الأول بتسديدة من أمام منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري المصري
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