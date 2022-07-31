تشكيل السوبر الفرنسي - مصطفى محمد احتياطي مع نانت.. وميسي يجاور نيمار في هجوم باريس

الأحد، 31 يوليه 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

يجلس مصطف محمد لاعب منتخب مصر على مقاعد بدلاء نانت في مباراته الأولى الرسمية بقميص الفريق أمام باريس سان جيرمان.

ويلعب نانت مع باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي بعد قليل.

ويبدأ كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان مباراته الأولى كمدرب لفريق العاصمة، بـ ليونيل ميسي ونيمار، بجوار بابلو سارابيا في خط الهجوم في ظل غياب كيليان مبابي عن القائمة.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماركينيوس – سيرجيو راموس – بريسنيل كيمبيمبي.

الوسط: أشرف حكيمي – فيتينيا – ماركو فيراتي – نونو مينديز

الهجوم: بابلو سارابيا – ليونيل ميسي – نيمار

بينما جاء تشكيل نانت كالآتي

الحارس: ألبان لافونت

الدفاع: دينيس أبيا – أندري جيروتو – نيكولاس بالوي

الوسط: سيباستيان كوروشيا – لودوفيتش بلاس – موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – فابيو دا سيلفا

الهجوم: إيفان جوساند – موسيس سيمون

واختار أنتوان كومبواري مدرب نانت أن يجلس مصطفى على دكة البدلاء خلال المباراة.

وانتقل مصطفى محمد إلى نانت خلال فترة الانتقالات الحالية معارا من جالاتاسراي إلى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

ويشترك باريس سان جيرمان في السوبر بصفته بطل الدوري الفرنسي، بينما يلعب نانت كونه بطل كأس فرنسا.

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