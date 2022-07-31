مباشر في الدوري - سيراميكا (0)-(1) إيسترن.. المحلة (1)-(0) سموحة.. حارس المرمى يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد إيسترن كومباني وغزل المحلة ضد سموحة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا X إيسترن كومباني

ق77. رأسية من باسم مرسي ولكن عمرو حسام يتألق في التصدي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. تبديل مبكر لسيراميكا كليوباترا بدخول صالح جمعة وخروج عبد الرحمن بودي

ق10. محمد صالح يسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني من ركلة جزاء

ق9. ركلة جزاء لإيسترن كومباني

بداية المباراة

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غزل المحلة X سموحة

ق.56 التعادل يضيع بغرابة من صديق كالابا.

ق48. جووول أول لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى بعد خطأ من أحمد حكم لمهاجم المحلة الذي راوغ الهاني سليمان ووضع الكرة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا