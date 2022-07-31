مباشر في الدوري - سيراميكا (0)-(1) إيسترن.. المحلة (0)-(0) سموحة.. جوول على طريقة بانينكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد إيسترن كومباني وغزل المحلة ضد سموحة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا X إيسترن كومباني

ق10. محمد صالح يسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني من ركلة جزاء

ق9. ركلة جزاء لإيسترن كومباني

بداية المباراة

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غزل المحلة X سموحة

بداية المباراة

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