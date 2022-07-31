مباشر في الدوري - سيراميكا (0)-(1) إيسترن.. المحلة (0)-(0) سموحة.. جوول على طريقة بانينكا
الأحد، 31 يوليه 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد إيسترن كومباني وغزل المحلة ضد سموحة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.
سيراميكا كليوباترا X إيسترن كومباني
ق10. محمد صالح يسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني من ركلة جزاء
ق9. ركلة جزاء لإيسترن كومباني
بداية المباراة
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غزل المحلة X سموحة
بداية المباراة
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