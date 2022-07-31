تشكيل يونايتد - ظهور أول للملك هذا الصيف.. رونالدو أساسي أمام رايو فايكانو

الأحد، 31 يوليه 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

رونالدو - مانشستر يونايتد

يظهر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لأول مرة هذا الصيف مع فريقه بعدما أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيلته للمباراة الودية أمام رايو فايكانو الإسباني والتي شهدت تواجد اسم رونالدو نجم الفريق.

وكان رونالدو قد قال عبر إنستجرام: "الملك سيلعب يوم الأحد".

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وقال المدرب الهولندي إن تشكيل مباراة الأحد أمام رايو فايكانو سيختلف تماما عن تشكيل مباراة السبت أمام أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل يونايتد أمام الفريق الإسباني على النحو التالي:

ولعب الفريق مباراة أتلتيكو مدريد في العاصمة النرويجية أوسلو، فيما يواجه فايكانو في أولد ترافورد.

وعن ذلك قال تين هاج: "سمعت أن التذاكر بيعت بالكامل. أتطلع لهذه المباراة".

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه بمواجهة برايتون يوم الأحد 7 أغسطس.

ورد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على أنباء رحيله عن الفريق بكلمات مقتضبة عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رونالدو في مانشستر مؤخرا بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وأثيرت في تلك الفترة أنباء عن تقدمه بطلب للرحيل عن النادي.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بالانتقال إلى صفوف أتليتكو الموسم المقبل.

لكن نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتليتكو لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قائلا: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو".

وأتم "لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتليتكو مدريد".

وللمرة الثانية مؤخرا رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

وكتب حساب " cristianoronaldoish" نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع.ورد رونالدو قائلا: "من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد".

وأضاف "عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس".

وأتم "واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما".

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى "CR7madridy_" عقب نشوره صورة لجماهير أتليتكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء حول مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنج لشبونة غير صحيحة.

عدا ذلك فإن رونالدو لم يعلق أبدا على أي شيء حول مستقبله مع يونايتد، حتى أعلن أنه سيلعب مباراة الأحد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

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