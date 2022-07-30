تريزيجيه يتوج بكأس السوبر التركي برفقة طرابزون سبور

توج محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر بلقب كأس السوبر التركي برفقة طرابزون سبور بعد الفوز على سيفاس سبور بأربعة أهداف دون مقابل.

اللقب هو الأول لتريزيجيه مع فريقه الجديد طرابزون سبور.

تتويج طرابزون كان هو العاشر في تاريخ النادي ببطولة كأس السوبر التركي.

وشارك الجناح المصري في المباراة من البداية وخرج في الدقيقة الـ 74 ليحل مانوليس سيوبيس بديلا له.

افتتح أندرياس كورنيلياس أهداف المباراة لطرابزون في الدقيقة الـ 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني أضاف كورنيلياس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جينس لارسين الهدف الثالث في الدقيقة الـ 64 بتسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 76 أنهى أناستاسيوس باكاسيتاس رباعية طرابزون من ركلة جزاء.

وأهدر إيمريهان جيديليكي فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الـ 95 بعد احتساب ركلة جزاء لكنه الحارس تصدى لها بنجاح.

وشارك طرابزون سبور في المباراة بصفته بطل الدوري التركي، بينما شارك سيفاسب سبور لكونه حامل لقب كأس تركيا.