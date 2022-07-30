مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب.. تغييران في 10 دقائق

السبت، 30 يوليه 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

هدف علي معلول مع الأهلي أمام الجونة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري.

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ق23: الشناوي يتألق مجددا أمام رأسية محمد سالم

ق22: الشناوي يتصدى لضربة ركنية مخادعة كادت أن تسكن الشباك من تنفيذ أحمد كابوريا

ق20: بطاقة صفراء على كريم فؤاد بعد تدخل قوي على حسن الشامي

ق10: تغيير اضطراري جديد للأهلي بدخول حسام حسن في مكان صلاح محسن

ق8: خروج أحمد عبد القادر بسبب الإصابة ودخول زياد طارق

ق5: إصابة أحمد عبد القادر وتوقف اللعب

بداية المباراة

الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب
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