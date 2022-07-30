مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب.. تغييران في 10 دقائق
السبت، 30 يوليه 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق23: الشناوي يتألق مجددا أمام رأسية محمد سالم
ق22: الشناوي يتصدى لضربة ركنية مخادعة كادت أن تسكن الشباك من تنفيذ أحمد كابوريا
ق20: بطاقة صفراء على كريم فؤاد بعد تدخل قوي على حسن الشامي
ق10: تغيير اضطراري جديد للأهلي بدخول حسام حسن في مكان صلاح محسن
ق8: خروج أحمد عبد القادر بسبب الإصابة ودخول زياد طارق
ق5: إصابة أحمد عبد القادر وتوقف اللعب
بداية المباراة
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