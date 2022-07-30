مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب.. هدف ملغي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري.

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ق69: تغيير أخير للأهلي بدخول محمد مجدي أفشة وخروج محمود متولي

ق56: مامادو نياس وعماد فتحي في مكان محمد سالم وكريم مصطفى

ق49: عرضية من زياد طارق ورأسية من حمدي فتحي تصطدم بالقائم

بداية الشوط الثاني بدخول محمد مجلي لاعب المقاولون في مكان أحمد الشيمي

نهاية الشوط الأول

ق40: حسام حسن يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من علي معلول وحسام حسن يدد في الشباك الخارجية

ق39: ضربة الجزاء تضيع من معلول

ق37: ضربة جزاء للأهلي بعد تدخل على حسام حسن

ق23: الشناوي يتألق مجددا أمام رأسية محمد سالم

ق22: الشناوي يتصدى لضربة ركنية مخادعة كادت أن تسكن الشباك من تنفيذ أحمد كابوريا

ق20: بطاقة صفراء على كريم فؤاد بعد تدخل قوي على حسن الشامي

ق10: تغيير اضطراري جديد للأهلي بدخول حسام حسن في مكان صلاح محسن

ق8: خروج أحمد عبد القادر بسبب الإصابة ودخول زياد طارق

ق5: إصابة أحمد عبد القادر وتوقف اللعب

بداية المباراة