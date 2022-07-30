كأس ألمانيا - في الدقيقة 92.. مرموش يقود فولفسبورج للتأهل بهدف قاتل

بمشاركة وبطولة الجناح المصري عمر مرموش، فاز فولفسبورج على مضيفه جينا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 64 لكأس ألمانيا.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

شهدت المباراة مشاركة مرموش ضمن التشكيل الأساسي، واستمر في المباراة إلى صافرة النهاية.

أولى الفرص الخطرة أتت في الدقيقة الثامنة، حيث تلقى لوكاس نميتشا لاعب فولفسبورج تمريرة في موقع بالغ الخطورة ولكن أتت تسديدته سيئة للغاية ليمسك بها الحارس كيفن كونز.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تبديله الأول بخروج لوكا فالدشميدت ونزول جوسيب بيركالو.

كاد يوناس فيند أن يسجل في الدقيقة 48 بتسديدة من خارج المنطقة، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 65 أجرى كوفاتش تبديله الثاني بخروج ماكسينس لاكروا ونزول جوشوا جيلافوجي.

ومرة أخرى تصدى قفاز كونز لرأسية من بيركالو في الدقيقة 66، فيما استمرت تبديلات فولفسبورج في الدقيقة 78 بنزول بارتول فرانيتش بدلا من ماتياس سفانبرج.

وأخيرا في الدقيقة 92، وصلت ركلة حرة أخيرة إلى رأس عمر مرموش الذي سددها بقوة وبراعة في الشباك.

بذلك يتأهل فولفسبورج إلى دور الـ 32، رفقة عدد من الفرق أبرزها بوروسيا دورتموند الذي حسم تأهله بالأمس.

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