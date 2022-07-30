كأس ألمانيا - في الدقيقة 92.. مرموش يقود فولفسبورج للتأهل بهدف قاتل

السبت، 30 يوليه 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

عمر مرموش يسجل مع فولفسبورج

بمشاركة وبطولة الجناح المصري عمر مرموش، فاز فولفسبورج على مضيفه جينا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 64 لكأس ألمانيا.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

شهدت المباراة مشاركة مرموش ضمن التشكيل الأساسي، واستمر في المباراة إلى صافرة النهاية.

أولى الفرص الخطرة أتت في الدقيقة الثامنة، حيث تلقى لوكاس نميتشا لاعب فولفسبورج تمريرة في موقع بالغ الخطورة ولكن أتت تسديدته سيئة للغاية ليمسك بها الحارس كيفن كونز.

أخبار متعلقة
أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي كأس ألمانيا - بوروسيا دورتموند يضرب بثلاثية.. وثمانية أهداف في مباراة واحدة في ظهور طارق حامد الأول وبمشاركة حجازي.. الاتحاد يهزم لوزيرن وديا

ومع بداية الشوط الثاني أجرى نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تبديله الأول بخروج لوكا فالدشميدت ونزول جوسيب بيركالو.

كاد يوناس فيند أن يسجل في الدقيقة 48 بتسديدة من خارج المنطقة، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 65 أجرى كوفاتش تبديله الثاني بخروج ماكسينس لاكروا ونزول جوشوا جيلافوجي.

ومرة أخرى تصدى قفاز كونز لرأسية من بيركالو في الدقيقة 66، فيما استمرت تبديلات فولفسبورج في الدقيقة 78 بنزول بارتول فرانيتش بدلا من ماتياس سفانبرج.

وأخيرا في الدقيقة 92، وصلت ركلة حرة أخيرة إلى رأس عمر مرموش الذي سددها بقوة وبراعة في الشباك.

بذلك يتأهل فولفسبورج إلى دور الـ 32، رفقة عدد من الفرق أبرزها بوروسيا دورتموند الذي حسم تأهله بالأمس.

اقرأ أيضا

سبب عدم تجديد أمبرو للتعاقد مع الأهلي

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب الفتح

الظهور الأول لطارق حامد مع الاتحاد

أسطورة جنوب إفريقيا ينضم لجهاز مانشستر يونايتد

عمر مرموش فولفسبورج كأس ألمانيا
نرشح لكم
خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية مدرب سان جيرمان: بداية الموسم بتحقيق بطولة سيكون مثيرا.. ونتوقع مباراة صعبة أمام نانت من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي انتهت كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (1) - (3) ليفربول.. الريدز يتوجون باللقب تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وجريليش أساسيون ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح ودياز يقودان الهجوم.. ونونيز على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
خبر في الجول - كرة طائرة.. الأهلي يحسم تعاقده مع محترف جديد 4 دقيقة | رياضات أخرى
خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس ألمانيا - في الدقيقة 92.. مرموش يقود فولفسبورج للتأهل بهدف قاتل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدواردو وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب 55 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع الإسباني فيينا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة