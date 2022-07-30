تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدواردو وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 30 يوليه 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - باسم علي

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد - فاروق كابور - أحمد الكوهي - حسن الشامي

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خط الوسط: محمود عبد العزيز - أحمد الشيمي - أحمد كابوريا - باسم علي - كريم مصطفى

خط الهجوم: محمد سالم

البدلاء: أحمد عربي - أحمد عبد العزيز - محمد مجلي - عماد فتحي - عبد الله ياسين - عبد الرحمن خالد "جبنة" - محمد حمدي زكي - عمر بسام - أمادو نياس

ويغيب عن صفوف المقاولون محمود عزت وأحمد علي للإيقاف.

أيضا أبعدت الإصابة لويس إدواردو وأحمد داوودا وأحمد عفيفي وحسن شاهين.

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