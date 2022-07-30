مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) المصري.. الشوط الثاني

تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدواردو وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي

تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب

مصدر من أمبرو يكشف لـ في الجول تفاصيل عدم تجديد التعاقد مع الأهلي.. وخطوة مقبلة في مصر