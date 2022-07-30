مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) المصري.. الشوط الثاني
السبت، 30 يوليه 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والمصري في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق15. علي فوزي يهدر ركلة الجزاء بطريقة بتسديدها خارج المرمى.
ق14. ركلة جزااء لإنبي بعد ركل من أحمد علاء لجون إيبوكا.
ق3. جووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.
ق2. رأسية من أحمد علاء والبلعوطي يتصدى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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