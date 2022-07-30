مباشر كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (0) - (1) ليفربول.. نونيز يهدر انفرادا
السبت، 30 يوليه 2022 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.
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ق65: نونيز يهدر انفرادا تاما بعد تصدي إيدرسون لتسديدته.
ق59: تبديل أول لليفربول بمشاركة داروين نونيز بدلا من فيرمينو.
ق58: تبديلان لسيتي بمشاركة فيل فودين وجوليان ألفاريز بدلا من محرز وجريليش.
ق57: تفوق واضح وسيطرة من ليفربول على الكرة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق45: عرضية من صلاح بيمناه طار إيدرسون وتصدى لها.
ق40: تسديدة ضعيفة من محرز تصدى لها أدريان بثبات.
ق34: هالاند يسقط أرضا؟ لا مشكلة، سدد الكرة بيسراه بقوة وهو يسقط.
ق31: تسديدة صاروخية من محرز تألق أمامها أدريان وحولها لركلة ركنية.
ق22: جوووووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق أرنولد بعد تمريرة من صلاح، وارتطمت التسديدة برأس ناثان أكي ولكن الكرة أكملت طريقها للشباك ليعلن عن الهدف الأول للريدز.
ق19: عرضية من هندرسون أبعدها إيدرسون قبل أن يسدد دياز الكرة في الشباك.
ق14: عرضية رائعة من أرنولد إلى روبرتسون لكن رأسية الأخير ذهبت لخارج الملعب.
ق8: تسديدة قوية من دي بروين بيسراه ارتطمت في قدم ماتيب ثم الشباك من الخارج.
ق4: صلاح يمر من كانسيلو ولكن تسديدته ترتطم في الشباك من الخارج ليهدر هدفا محققا لليفربول.
انطلاق المباراة.