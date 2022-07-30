مباشر كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (0) - (1) ليفربول.. نونيز يهدر انفرادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.

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ق65: نونيز يهدر انفرادا تاما بعد تصدي إيدرسون لتسديدته.

ق59: تبديل أول لليفربول بمشاركة داروين نونيز بدلا من فيرمينو.

ق58: تبديلان لسيتي بمشاركة فيل فودين وجوليان ألفاريز بدلا من محرز وجريليش.

ق57: تفوق واضح وسيطرة من ليفربول على الكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق45: عرضية من صلاح بيمناه طار إيدرسون وتصدى لها.

ق40: تسديدة ضعيفة من محرز تصدى لها أدريان بثبات.

ق34: هالاند يسقط أرضا؟ لا مشكلة، سدد الكرة بيسراه بقوة وهو يسقط.

ق31: تسديدة صاروخية من محرز تألق أمامها أدريان وحولها لركلة ركنية.

ق22: جوووووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق أرنولد بعد تمريرة من صلاح، وارتطمت التسديدة برأس ناثان أكي ولكن الكرة أكملت طريقها للشباك ليعلن عن الهدف الأول للريدز.

ق19: عرضية من هندرسون أبعدها إيدرسون قبل أن يسدد دياز الكرة في الشباك.

ق14: عرضية رائعة من أرنولد إلى روبرتسون لكن رأسية الأخير ذهبت لخارج الملعب.

ق8: تسديدة قوية من دي بروين بيسراه ارتطمت في قدم ماتيب ثم الشباك من الخارج.

ق4: صلاح يمر من كانسيلو ولكن تسديدته ترتطم في الشباك من الخارج ليهدر هدفا محققا لليفربول.

انطلاق المباراة.