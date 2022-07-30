مباشر كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي ضد ليفربول
السبت، 30 يوليه 2022 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.
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