مباشر كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي ضد ليفربول

السبت، 30 يوليه 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.

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مانشستر سيتي ليفربول كأس الدرع الخيرية
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