انتهت كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (1) - (3) ليفربول.. الريدز يتوجون باللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف وتتويجه بكأس الدرع الخيرية للمرة 16 في تاريخه.

ق90+7: تسديدة زاحفة من فودين ارتدت من أدريان ولكن هالاند سدد الكرة بغرابة شديدة لأعلى وارتطمت كرته بالعارضة وذهبت لخارج الملعب.

ق90+5: مشاركة كورتس جونز بدلا من صلاح.

ق90+4: جووووووووول نونيز يقتل المباراة بهدف ثالث برأسية ويؤكد انتصار ليفربول.

ق90: تبديل جديد لليفربول بمشاركة فابيو كارفاليو بدلا من لويس دياز.

ق85: مشاركة نابي كيتا بدلا من ألكانتارا.

ق83: جووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء.

ق82: ركلة جزاء لليفربول بعد العودة للفيديو بسبب لمسة يد على دياز بعد عرضية من صلاح ورأسية من نونيز.

ق74: مشاركة إلكاي جوندوجان بدلا من دي بروين.

ق74: مشاركة هارفي إيليوت وجيمس ميلنر بدلا من أرنولد وهندرسون.

ق74: جووووووووول الفيديو يؤكد عدم وجود فودين في موقف تسلل وبالتالي احتساب هدف ألفاريز.

ق70: جوول؟ لا لا، ألفاريز سجل هدفا لسيتي تم إلغائه بداعي التسلل.

ق65: نونيز يهدر انفرادا تاما بعد تصدي إيدرسون لتسديدته.

ق59: تبديل أول لليفربول بمشاركة داروين نونيز بدلا من فيرمينو.

ق58: تبديلان لسيتي بمشاركة فيل فودين وجوليان ألفاريز بدلا من محرز وجريليش.

ق57: تفوق واضح وسيطرة من ليفربول على الكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق45: عرضية من صلاح بيمناه طار إيدرسون وتصدى لها.

ق40: تسديدة ضعيفة من محرز تصدى لها أدريان بثبات.

ق34: هالاند يسقط أرضا؟ لا مشكلة، سدد الكرة بيسراه بقوة وهو يسقط.

ق31: تسديدة صاروخية من محرز تألق أمامها أدريان وحولها لركلة ركنية.

ق22: جوووووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق أرنولد بعد تمريرة من صلاح، وارتطمت التسديدة برأس ناثان أكي ولكن الكرة أكملت طريقها للشباك ليعلن عن الهدف الأول للريدز.

ق19: عرضية من هندرسون أبعدها إيدرسون قبل أن يسدد دياز الكرة في الشباك.

ق14: عرضية رائعة من أرنولد إلى روبرتسون لكن رأسية الأخير ذهبت لخارج الملعب.

ق8: تسديدة قوية من دي بروين بيسراه ارتطمت في قدم ماتيب ثم الشباك من الخارج.

ق4: صلاح يمر من كانسيلو ولكن تسديدته ترتطم في الشباك من الخارج ليهدر هدفا محققا لليفربول.

انطلاق المباراة.