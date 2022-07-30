استراحة كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (0) - (1) ليفربول.. تقدم الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق45: عرضية من صلاح بيمناه طار إيدرسون وتصدى لها.

ق40: تسديدة ضعيفة من محرز تصدى لها أدريان بثبات.

ق34: هالاند يسقط أرضا؟ لا مشكلة، سدد الكرة بيسراه بقوة وهو يسقط.

ق31: تسديدة صاروخية من محرز تألق أمامها أدريان وحولها لركلة ركنية.

ق22: جوووووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق أرنولد بعد تمريرة من صلاح، وارتطمت التسديدة برأس ناثان أكي ولكن الكرة أكملت طريقها للشباك ليعلن عن الهدف الأول للريدز.

ق19: عرضية من هندرسون أبعدها إيدرسون قبل أن يسدد دياز الكرة في الشباك.

ق14: عرضية رائعة من أرنولد إلى روبرتسون لكن رأسية الأخير ذهبت لخارج الملعب.

ق8: تسديدة قوية من دي بروين بيسراه ارتطمت في قدم ماتيب ثم الشباك من الخارج.

ق4: صلاح يمر من كانسيلو ولكن تسديدته ترتطم في الشباك من الخارج ليهدر هدفا محققا لليفربول.

انطلاق المباراة.