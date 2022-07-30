تيليجراف: ليستر سيتي يفسد مخطط نيوكاسل لضم ماديسون

السبت، 30 يوليه 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون ليستر سيتي الدرع الخيرية

أفسد ليستر سيتي محاولات نيوكاسل للتعاقد مع صانع ألعابه جيمس ماديسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط لاعب الوسط الإنجليزي بعقد يُبقيه حتى عام 2024 في ليستر سيتي.

وأوضحت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن ليستر سيتي رفض عرضا من نيوكاسل يونايتد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جيمس ماديسون.

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وأضافت أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يتمسك بضم ماديسون هذا الصيف ويعتبره مفتاح خطته خلال الموسم المقبل.

وكان جيمس أحد أهداف مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة، إلا أن ليستر نجح في إقناع اللاعب بالبقاء.

صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 53 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

ماديسون سجل 45 هدفا وصنع 32 أهداف خلال ظهوره في 170 بقميص ليستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من نورويتش سيتي في 2018.

ليستر وقتها ظفر بخدمات ماديسون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه.

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